Le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS)

NOTRE ECOLE

Il y a 32 ans, l’objectif qui a prévalu à la création du CEDS était que les diplomates en poste à Paris disposent d’un lieu d’échange où ils puissent actualiser et approfondir leurs connaissances.

Avec les années, les programmes de perfectionnement sont nés pour assumer cette mission pour des publics complémentaires de fonctionnaires internationaux, d’attachés militaires et de diplomates de plus de 100 nationalités.

Le CEDS s’honore au demeurant d’un partenariat conclu avec l’Ecole de Guerre en 2007.

La qualité de notre corps professoral constitué d’universitaires, d’officiers supérieurs et généraux, de diplomates et de fonctionnaires internationaux en fait un outil exceptionnel de formation et de perfectionnement.

Enfin, le Centre débute sa quatrième décennie par un accord conclu avec l’UNESCO en octobre 2017, en vue de promouvoir les études de pai

Pascal CHAIGNEAU

CEDS