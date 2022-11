NOTRE ÉCOLE

Installée à Angers (France), l’ISTOM forme des ingénieurs acteurs engagés dans la transition agro-écologique mondiale, capables de répondre aux enjeux planétaires actuels pour un développement agricole responsable. La formation aborde les préoccupations économiques et environnementales actuelles telles que la lutte contre la faim, le développement durable, la transition écologique, l’accès à l’eau…

La formation scientifique de base est complétée par des sciences du vivant, des sciences économiques et des sciences sociales pour permettre au jeune ingénieur d’avoir une vision globale de son métier. Une approche internationale est également permise grâce aux nombreux stages intégrés au cursus et se déroulant principalement dans les pays du sud (Afrique, Amérique du Sud et Asie).

Aujourd’hui, l’ISTOM diplôme une centaine d’étudiants chaque année et compte un large réseau d’ancien diplômés avec près de 3 000 Alumni répartis dans plus de 100 pays.