Tunisie : ces formations qui offrent rapidement un job en 2019

D'après une étude annuelle menée par un think tank d'entrepreneurs tunisiens, les formations en médecine sont celles où les jeunes diplômés trouvent le plus rapidement un emploi.

Comme chaque année, l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) rend son bilan concernant l’enseignement supérieur public tunisien et les filières les plus utiles pour trouver rapidement un emploi. Pour ce faire, le think tank d’entrepreneurs passe en revue environ 60 % de l’offre de formation en Tunisie et mesure le temps que mettent les diplômés des promotions 2008 à 2018 pour trouver leur premier emploi. Le constat est alarmant. En moyenne, les diplômés tunisiens patientent 29 mois avant de trouver leur premier emploi.

Des besoins dans la médecine

Pour cette édition 2019, les experts ont consulté 100 établissements sur les 203 que comptent le pays ainsi que 12 universités sur 13 en tout. Au total, ils ont analysé l’insertion professionnelle des diplômés dans 437 spécialités, ce qui représente un échantillon d’environ 10 000 personnes.

Seules 19 permettent de trouver un emploi en moins de six mois.

Sur le nombre total de spécialités, seules 19 permettent de trouver un emploi en moins de six mois. Les mieux lotis sont les étudiants en médecine : ils mettent en moyenne 3,5 mois à trouver un job.

Taux d’encadrement

Les titulaires d’un bachelor de la Tunis business school (TBS) sont également en bonne position puisqu’ils patientent 3,6 mois en moyenne avant de décrocher un emploi. « À l’inverse, 65 % des spécialités étudiées possèdent un délai d’attente moyen supérieur à deux ans », expliquent les experts de l’IACE, pointant au passage le lien direct entre le taux d’encadrement des promotions et le délai moyen d’insertion dans le premier emploi.