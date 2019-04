Le Royaume-Uni allège les procédures de visa pour les étudiants tunisiens

Ressources financières, résultats académiques, niveau linguistique… Les procédures d’obtention du visa étudiant britannique ont été allégées début avril pour les tunisiens.

Depuis le 6 avril, il est plus facile pour les tunisiens d’obtenir un visa pour partir étudier au Royaume-Uni. Dans un communiqué publié mardi 24 avril sur sa page Facebook, le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a confirmé que « ces facilitations concernent les étudiants tunisiens bénéficiant d’un accord définitif pour une inscription à plein temps dans une université britannique ».

Étudiants de 16 ans et plus

La décision, prise par le département des Affaires Étrangères britannique, dispense les étudiants éligibles à fournir des documents attestant de leurs ressources financières, de leur niveau scientifique ainsi que de leur niveau en anglais pour l’obtention d’un visa Tier 4. Il est délivré aux étudiants étrangers de 16 ans et plus. Auparavant, selon les études choisies, un niveau B1 ou B2 était requis pour étudier dans le pays.

Ce visa Tier 4 permet notamment d’arriver un mois avant le début des cours si le cursus poursuivi dure plus de six mois. Il autorise aussi les étudiants à inviter des membres de leur famille pour un séjour court, à être bénévole et exercer l’un des métiers indiqués dans la liste des métiers du visa Tier 2. Concernant les undergraduates, la prochaine date limite pour les inscriptions en ligne est le 30 juin. Pour rappel, le Royaume-Uni est le deuxième pays à accueillir le plus d’étudiants dans le monde, derrière les États-Unis.