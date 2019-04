Banque : Mauritius Commercial Bank lance un institut de formation

Le groupe financier ouvre une école dédié aux métiers de la banque et de la finance au sein du campus Uniciti à Maurice. Ouvertes à tous, les formations ciblent en priorité les professionnels du secteur.

Le groupe Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB), groupe financier implanté principalement en Afrique de l’Est, a lancé fin mars, le MCB Institute of Finance (MCB IF) à Maurice. Impulsée il y a un an en partenariat avec Uniciti, – le pôle éducatif du groupe Médine –, l’initiative veut proposer une nouvelle offre de formations aux professionnels du secteur de la finance et aux étudiants africains.

>> LIRE AUSSI : Maurice : les universités publiques seront gratuites à la rentrée 2019

Des cadres de la MCB ont participé à l’élaboration d’un master qui ouvrira dès la rentrée prochaine, en partenariat avec l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui opère déjà depuis trois ans sur le campus de Uniciti. Six modules d’une quinzaine d’heures chacun, encadrés par des professeurs d’Assas et destinés avant tout aux professionnels, sont par ailleurs proposés par MCB IF, à raison de 1 000 euros par session. La première, organisée sur les marchés financiers, a débuté le 8 avril avec une vingtaine de participants, dont trois employés de la MCB.

Une école ouverte à tous

« Cette initiative s’adresse à tous, les salariés des banques de la place comme le grand public, insiste Jean-Michel Félix, DG de la filiale MCB Consulting Services et cheville ouvrière de la création du MCB IF. Le groupe fera usage de l’établissement comme d’un prestataire de service », assure-t-il.

Le secteur financier est très compétitif et a besoin de ressources mieux formées ».

Pour la banque, l’enjeu principal est de faire monter en compétence ses 3 500 employés pour accompagner sa stratégie d’internationalisation. Le but est aussi de détecter de nouveaux talents et plus largement de répondre aux besoins du marché, en termes de formation professionnelle.

>> LIRE AUSSI : L’université de l’Arizona ouvre un campus à Maurice

« C’est la première fois à Maurice qu’un acteur du secteur s’associe avec une institution de l’enseignement supérieur, se félicite Marc Desmarais, responsable éducation au sein du groupe Médine. Ensemble, nous pouvons développer des enseignements taillés aux besoins du marché et adaptés aux problématiques régionales », insiste-t-il. « Le secteur financier est très compétitif et a besoin de ressources mieux formées », souligne Jean-Michel Félix.

E-learning

Pour satisfaire les besoins de flexibilité des employés, tenus par leurs engagements professionnels ou familiaux, la MCB et Uniciti ont également porté leurs efforts sur le développement d’une offre d’enseignements exclusivement en ligne.

À ce titre, ils ont démarché deux partenaires de renom, qui n’avaient pas jusqu’alors accès aux marchés africains, auprès desquels ils ont réussi à négocier des prix compétitifs. « Nous proposons ces formations 15 % moins cher environ », souligne Marc Desmarais. De 250 à 450 dollars de remise, pour des cours avoisinant quelque 1200 dollars. Une dizaine de formations sont actuellement proposé par MCB IF dont la moitié est dispensée uniquement en ligne.

>> LIRE AUSSI : Expatriation : le classement 2019 des villes africaines où il fait bon vivre

Le premier accord commercial a été signé avec l’Emeritus Institute of Management, basé à Dubaï, qui propose des cours en ligne sur la stratégie digitale, le design thinking et le leadership, en collaboration avec les départements executive education de prestigieuse universités américaines, telles que MIT Sloan School of Management, Columbia Business School et Tuch School of Business. Le second accord est passé avec la Retail Banking Academy, présente à Londres depuis 2011 et dont deux certifications de compétences sont dispensées via MCB IF, dans la banque de détail et la gestion de patrimoine.