Maroc : plus de 30 universités américaines en tournée à Casablanca et Tanger

Deux forums des universités américaines se tiendront à Casablanca le 27 mars et à Tanger le 30 mars. Une occasion pour les étudiants de rencontrer des institutions de plus en plus intéressées par les talents africains.

Les États-Unis font de l’œil aux étudiants marocains. À l’occasion du salon « Study in the U.S. Fair », plus d’une trentaine d’universités américaines ont confirmé leur présence à Casablanca et Tanger les 27 et 30 mars prochains. Parmi elles, Georgetown University, Bloomfield College ou encore University of California à Irvine. Les représentants de ces établissements rencontreront des étudiants de troisième cycle qui souhaitent s’informer sur les avantages de poursuivre leur cursus au pays de l’Oncle Sam.

L’annonce de cette rencontre a suscité un fort engouement chez les étudiants marocains. D’après EducationUSA, la page Facebook de l’événement est très visitée ces derniers jours. À Dar America, le Centre culturel américain de Casablanca, de nombreux visiteurs se rendent aux séances d’information et d’orientation organisées pour l’occasion. Des références en anglais et des guides de préparation aux tests pour le TOEFL, le SAT/ ACT et d’autres examens, sont mis à disposition.

Augmenter le nombre de candidats marocains

Les jeunes marocains sont conscients qu’une ouverture vers l’international est une des clés pour réussir aujourd’hui, comme l’a souligné Jennifer Rasamimanana, consule générale des États-Unis à Casablanca, lors de l’ouverture du forum triennal régional EducationUSA le 25 mars 2019. « Dans une économie de plus en plus interconnectée et mondialisée, ils sont avides d’apprendre et ouverts aux études à l’étranger. Les avantages des échanges éducatifs dépassent les salles de cours. Nous espérons que cette opportunité d’échanger avec autant d’universités américaines représentées augmentera le nombre de candidats marocains », a-t-elle déclaré dans sa lettre de bienvenue aux conseillers et aux représentants des universités.

D’après le Consulat général américain à Casablanca, les États-Unis sont le premier pays d’accueil d’étudiants étrangers au monde, attirant plus d’un million d’internationaux par an, pour la troisième année consécutive. Pour consolider ce vivier, le pays s’appuie notamment sur Education USA, un réseau international du Département d’État des États-Unis, composé de plus de 430 centres d’orientation académique dans 180 pays. « Cet organisme se donne pour mission principale de fournir aux étudiants internationaux des informations précises et complètes sur les opportunités d’études mais aussi sur les offres de bourses ou de visas », précise Tbatou Kaoutar, chargé des relations presse de Dar America.

Tournées africaines

Cette rencontre a lieu après que Pericles Lewis, vice-président de la stratégie globale de la prestigieuse université de Yale a fait escale dans plusieurs pays du continent. Le sous-secrétaire d’État américain chargé des questions africaines, Tibor Nagy est également en pleine opération séduction. Face à la Chine et l’arrivée de nouveaux concurrents, l’émissaire de Donald Trump est bien décidé à regagner petit à petit du terrain en proposant de nouveaux partenariats.

La liste des établissements participants :