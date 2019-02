Maurice : les universités publiques seront gratuites à la rentrée 2019

Le premier janvier dernier, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé que les formations de premiers cycles des universités publiques seront accessibles gratuitement dès la rentrée 2019.

Les étudiants mauriciens ont débuté l’année avec une très bonne nouvelle. À la rentrée 2019, les trois premières années d’études supérieures seront accessibles gratuitement dans les universités publiques de la République de Maurice. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre, Pravinf Jugnauth, dans son discours du Nouvel an adressé à la nation le premier janvier 2019. Les masters et doctorats demeurent en revanche payants.

>> LIRE AUSSI : L’université de l’Arizona ouvre un campus à Maurice

Frais de scolarité gratuits et sans limite d’âge

Depuis l’annonce, les questions concernant les détails de la décision se multipliaient. Mais vendredi 11 janvier, la ministre de l’Éducaiton, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a mis fin au suspense lors d’une conférence de presse. Verdict, à la rentrée 2019, tous les étudiants – sans limite d’âge –, s’inscrivant en première, deuxième ou troisième année à des formations à temps partiel ou temps plein, seront exemptés de frais de scolarité. Ces derniers seront intégralement pris en charge par l’État. Quant aux frais de dossier ou frais administratifs, ils resteront à la charge des étudiants.

À l’inverse, les étudiants qui redoublent et ceux qui ont déjà décroché un certificat, un diplôme ou une licence et qui souhaitant obtenir un second diplôme devront s’acquitter des frais de scolarité. Idem pour les personnes reprenant leurs études.

>> LIRE AUSSI : Développement de l’Afrique : la timide contribution des chercheurs expatriés

Dix établissements concernés

La gratuité des études ne concerne que l’Université de Maurice, l’Université de Technologie de Maurice, l’Université des Mascareignes, l’Open University of Mauritius, le Mahatma Gandhi Institute, le Mauritius Institut of Education, le Fashion and Design Institute, le Mauritius Institute of Training and Development et le Polytechniques Mauritius.