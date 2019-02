Maroc : l’Université Mohammed VI en quête d’une audience mondiale pour ses Moocs

L’Université financée par le groupe OCP vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec edX.org, une plateforme internationale lancée par Harvard et le MIT qui propose des formations en ligne en accès libre dans le monde entier.

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Ben Guerir au Maroc vient d’annoncer la signature d’un partenariat lui permettant de diffuser ses formations en ligne (Mooc pour Massive open online course) sur la plateforme internationale de formation en ligne à but non lucratif, edX.org.

Made in Morocco

Un premier mooc sur la gestion durable et optimale des eaux pluviales est en cours de réalisation et nécessitera deux à quatre heures de travail par semaine pour les apprenants. Il est conçu intégralement par le « Digital learning lab » et l’Institut international de recherche sur l’eau de l’UM6P sur la base de cours préparés par des professeurs de l’université. D’autres formations en agriculture intelligente ou sur le changement climatique sont en cours de conception.

Figurer parmi l’offre d’edX.org, une plateforme lancée en 2012 par l’université d’Harvard et le Massachussetts Institute of Technology, permet à l’université financée par le groupe OCP de faire rayonner son enseignement à l’échelle mondiale. La plateforme edX compte des centaines de cours en ligne conçu par plus de 130 institutions, universités et écoles prestigieuses à travers le monde.