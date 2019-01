L’université de l’Arizona ouvre un campus à Maurice

La prestigieuse université américaine va ouvrir un micro-campus au sein de l’université de Maurice à l’automne 2019.

Elle figure parmi les 150 meilleures universités du monde au classement de Shanghai et vient de choisir d’ouvrir une antenne à Maurice. L’université de l’Arizona au États-Unis va s’installer à l’automne 2019 au sein de l’université de Maurice.

>> LIRE AUSSI : Uniciti, le nouveau hub universitaire de Maurice

Micro-campus

Pour ce faire, elle profite d’une donation d’un million de dollars effectuée par la fondation Thomas R. Brown dont la moitié est dédiée à l’installation d’un micro-campus à Maurice. L’autre moitié est consacrée à l’installation d’une autre antenne au Pérou. « Les micro-campus de Maurice et du Pérou seront autosuffisants dans un an, fournissant une nouvelle source de revenus pour l’AU tout en ouvrant des portes à des milliers d’étudiants dans le monde entier », indique Robert C. Robbins, président de l’université de l’Arizona, dans un communiqué.

>> LIRE AUSSI : Le classement des villes africaines où les expatriés vivent le mieux selon Mercer

Doubles diplômes

L’université américaine compte actuellement 14 autres micro-campus du genre à travers le monde. Elle y propose des formations diplômantes de niveau Bac+3 à Bac+5 en commerce, droit et ingénierie. À Maurice comme ailleurs, les cours sont dispensés à la fois par des enseignants de l’université américaine et des enseignants de l’université partenaire donnant lieu à l’obtention de doubles diplômes.