3 questions à Rachid Khattate, DRH de Nestlé Maghreb

Directeur des ressources humaines de Nestlé au Maroc, en Algérie et en Tunisie, Rachid Khattate a recruté 52 personnes cette année. Il détaille pour JA les postes à pourvoir au sein d’un groupe en pleine transformation.

Quelles sont vos prévisions de recrutement pour cette fin d’année et 2019 ?

En 2018, nous avons recruté 52 personnes. Ce chiffre est semblable à celui de 2017. Nous prévoyons de garder la même tendance pour 2019. Nestlé Maghreb compte aujourd’hui 690 employés : 397 au Maroc, 188 en Algérie et 105 en Tunisie. En fonction des besoins et de l’évolution de notre entreprise, nous embauchons dans plusieurs secteurs : l’approvisionnement, le stockage, la production, le marketing, la vente et la distribution. Nous avons aussi un pôle de produits destiné à la nutrition infantile qui nécessite de recruter un nombre assez important de délégués médicaux chargés de faire le relais entre Nestlé et les médecins spécialistes.

Quels types de profils recherchez-vous en ce moment ?

Nous nous intéressons de plus en plus aux personnes capables d’intégrer les nouvelles technologies de communication dans leur pratique. En plus des qualifications de base requises pour tel ou tel poste, la maîtrise de ces outils est un vrai atout. Dans un objectif de standardisation et de simplification, le groupe Nestlé est actuellement dans une phase de transformation de toutes les fonctions qui supportent la vente et le marketing, comme la finance, les ressources humaines mais aussi la logistique… Un certain nombre de processus vont être gérés à partir de hubs qui peuvent regrouper plusieurs pays ou plusieurs régions. Ce changement nécessite notamment des compétences dans les nouvelles technologies car les salariés seront désormais amenés à travailler à distance avec des équipes virtuelles. Nous formons les équipes déjà en poste pour les aider à s’adapter à cette nouvelle réalité.

Comment peuvent postuler les candidats intéressés ?

Ils peuvent approcher le groupe via les entités locales de chacun des pays ou via notre site web. Les candidatures spontanées sont les bienvenues. Des annonces sont aussi à consulter sur la plateforme nestle.taleo.net. Enfin, nos offres sont régulièrement disponibles et mises à jour sur les sites de recrutement officiels ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…)