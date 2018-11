Maroc : les grandes entreprises recrutent à l’Iscae fin novembre

L’école de commerce marocaine organise les 27 et 28 novembre son 34ème Carrefour du manager. Ce forum de recrutement est ouvert à tous les étudiants d'écoles de commerce marocaines.

L’école de commerce marocaine Iscae va ouvrir pour la 34ème année consécutives ses portes aux étudiants et jeunes diplômés d’école de commerce marocaines en recherche d’emploi. Baptisé Carrefour du manager, l’événement réunit chaque année plusieurs dizaine de grandes entreprises. Il se tiendra les 27 et 28 novembre prochains.

Recrutement et conférences

Outre les entretiens d’embauche et les espaces d’échanges entre professionnels et étudiants, des conférences thématiques seront organisées et animées par des enseignants-chercheurs et des professionnels. Cette année, le fil rouge retenu est consacré à « l’économie du savoir et capital humain : leviers d’une croissance durable ». Des ateliers seront organisés sur les techniques de recherche d’emploi, des présentations de métier proposées par les entreprises participantes seront également organisés. Les candidats souhaitant participer doivent s’inscrire en ligne sur le site dédié à l’événement.

Grandes entreprises

L’an passé des entreprises internationales comme Orange, Total, Axa ou Fiat Chrysler Automobile mais aussi de grands noms marocains comme Attijariwafa Bank, Saham assurances ou Banque centrale populaire ont participé à l’opération. L’événement avait réuni 2 000 participants et permis l’organisation de 8 000 entretiens.

