L’université de Yale lance les inscriptions à sa bourse dédiée aux futurs étudiants africains

Chaque année, la prestigieuse université américaine offre huit jours de stage intensif à une centaine de jeunes africains prometteurs.

Chaque année depuis 2013, la prestigieuse université américaine de Yale propose à une centaine de futurs étudiants africains de suivre un programme intensif de huit jours en Afrique. Au menu : ouverture d’esprit, introduction au fonctionnement universitaire et accompagnement à la confection de dossiers de candidatures. Les inscriptions en ligne au Yale young african scholars program 2019 (YYAS) viennent d’ouvrir et le resteront jusqu’au 6 février 2019. Les stages auront lieu au Ghana, du 25 juillet au premier août, au Kenya, du 07 au 14 août et au Zimbabwe du 18 au 24 août.

Critères de sélection

Pour être éligible au programme, les candidats doivent être citoyen d’un pays africain, être scolarisé sur le continent, avoir au minimum 14 ans et ne pas être diplômé de l’enseignement secondaire à la date du début du programme. Ce dernier étant totalement anglophone, la maîtrise de l’anglais est également nécessaire.

Au cours du stage entièrement pris en charge, la centaine de participants retenue suivra des cours dispensés par des professeurs de Yale, aura accès à des séminaires assurés par des étudiants de Yale sur des sujets très divers (« Pourquoi dormons-nous ? », « religion et politique au XIXème siècle », « éthique et recherche sur les cellules souches », etc.). Ils devront également travailler en groupe sur des projets et rédiger un mémoire. Du soutien à la confection de dossiers de candidatures pour les universités américaines (dossier et préparation au test SAT, obligatoire pour étudier aux États-Unis) est également mis en place.