Tunisie : un forum de recrutement pour les métiers du digital

Tunis accueillera le 15 novembre prochain un forum de recrutement pour les métiers du digital. 1 000 postes sont à pourvoir.

Baptisé Smart Tunisia Job Fair, le prochain événement de recrutement qui aura lieu jeudi 15 novembre à Tunis promet de rassembler une trentaine de recruteurs comme les sociétés, Expensya, Ardia, Vermeg, HLi, ADP ou Teleperformance. En tout, 1 000 postes à seront à pourvoir.

Inscriptions en ligne

L’événement organisé en partenariat avec la coopération allemande (GIZ), le Centre d’orientation et de reconversion professionnelle (Corp), le site de recherche d’emploi Tounes Ta3mal, l’association tunisienne pour la communication et la technologie (Tact), les centres de carrière et de certification des compétences (4C), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) et l’agence web Medianet se concentre sur l’emploi dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

>> LIRE AUSSI : Jeunes diplômés : les 10 formations pour trouver rapidement un job en Tunisie

L’ensemble des postes à pourvoir sont disponibles sur le site web de l’événement. Il suffit aux candidats intéressés de postuler aux offres qui les intéressent afin de recevoir ensuite une invitation pour un rendez-vous le jour du forum. Ces derniers pourront ce jour-là profiter d’une session de préparation aux entretiens d’embauche organisée par le Corp.

Le programme Smart Tunisia

Le Smart Tunisia Job Fair est initiative du programme Smart Tunisia dont le but est de créer près de 1 000 emplois en marketing, ingénierie ou gestion de projet dans les secteurs du digital, de l’offshoring et du nearshoring d’ici 2020. En 2017, l’événement avait réuni 7 000 candidats pour 650 postes pourvus.