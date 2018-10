Emploi : 3 questions à Christian Koko, DRH d’Orange Côte d’Ivoire

DRH d’Orange Côte d’Ivoire, Christian Koko a également dans son périmètre le Burkina Faso et le Liberia. Il embauche 500 personnes chaque année.

Quelles sont vos prévisions de recrutement pour cette fin d’année et 2019 ?

Nous recrutons en moyenne 500 personnes par an. 30 % de ces embauches se font par mobilités internes, le reste étant des recrutements extérieurs. Parmi eux, nous essayons de capter les talents de la diaspora en leur proposant des packages adaptés, notamment de l’accompagnement à la recherche de logement.

Quels types de profils et de compétences recherchez-vous ?

Nos métiers requièrent une forte valeur ajoutée et de fortes compétences que le marché de l’éducation ne parvient pas à fournir pour le moment. Donc nous anticipons nos besoins en créant nos propres écoles métiers, les Orange campus à Dakar ou Abidjan ou la chaire de data science en partenariat avec l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB). Parallèlement nous recherchons de nombreux maîtres d’ouvrage, des chefs de projets, des développeurs mais aussi l’ensemble des fonctions concernant la sécurité informatique (administrateur réseau, compliance…). Les profils commerciaux en analyse de business et intelligence économique nous intéressent également.

Comment peuvent postuler les candidats intéressés ?

Je leur conseille de se rendre sur notre plateforme en ligne qui compile l’ensemble des postes à pourvoir en temps réel. Côté jeunes diplômés nous intervenons régulièrement dans les écoles et universités pour présenter nos métiers. Pour les postes de plus haut niveau, nous fonctionnons également par chasse de tête et via des salons privés que nous organisons nous même où nous rassemblons des talents de la diaspora.