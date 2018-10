140 bourses de l’université d’Édimbourg aux étudiant sub-sahariens

En partenariat avec la fondation MasterCard, l’université écossaise offre 80 bourses pour des programmes de bachelor et 60 pour des masters aux résidents de pays sub-sahariens.

L’université d’Édimbourg vient de relancer son partenariat avec la fondation MasterCard pour l’octroi de 140 bourses d’études à destination d’étudiants résidant et citoyens de pays sub-saharien souhaitant venir étudier durant l’année académique 2019-2020. 80 bourses sont consacrées aux programmes de niveau bachelor et 60 pour des masters. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l’université jusqu’au 30 novembre 2018.

Parler de ses projets

Pour être éligible aux bourses, qui couvrent les frais de scolarité, les dépenses de logement et de vie courante, les candidats doivent avoir moins de 35 ans (moins de 29 ans pour un bachelor) et ne pas être déjà titulaire d’un diplôme de niveau équivalent à celui auquel ils postulent. Les candidats aux bachelor doivent avoir obtenu leur baccalauréat ou équivalent au cours des trois dernières années et tous doivent justifier d’une situation financière ne leur permettant pas de poursuivre leurs études.

Le dossier de candidature doit également comporter des éléments prouvant que les candidats sont, ou ont, été engagés ou à l’initiative de projets utiles à leur communauté. Après le dépôt de leur dossier, les candidats seront recontactés par mail pour l’organisation d’un entretien de trente minutes en vidéoconférence.

Sept masters éligibles

Disponibles pour tous les bachelor, les bourses sont à l’inverse restreintes aux masters suivants :