Classement Times Higher Education 2019 : l’Afrique du Sud domine toujours le continent

Près de cinquante universités africaines figurent à l'édition 2019 du classement mondial des universités publié par le magazine Times Higher Education. Parmi elles, les sud-africaines sont encore les mieux placées.

L’Afrique du Sud est sans conteste le pays qui propose les meilleures universités du continent, d’après l’édition 2019 du classement mondial des universités, publié chaque année par le magazine Times Higher Education (THE). Le palmarès, qui évalue la qualité de plus de 1 200 universités dans le monde à travers divers critères comme leur rayonnement international et la qualité de leurs enseignements, place cette année l’université du Cap, l’université du Witwatersrand et l’université Stellenbosch sur le podium des meilleurs établissements à l’échelle africaines.

L’Égypte, pays africain le plus représenté

Sur les neuf universités sud-africaines listées par THE, sept se positionnent dans la moitié haute du palmarès. En revanche, c’est l’Égypte qui compte le plus d’établissements parmi les 47 listés au total : ils sont 19 en tout, mais la majorité (13) figurent dans la seconde moitié du classement.

Hégémonie anglo-saxonne

Cette édition 2019 confirme également l’hégémonie du système d’enseignement supérieur des pays anglophones, face à leurs homologues francophones. À titre, d’exemple, l’Algérie, qui est le troisième pays africain le plus représenté du classement, place ses cinq universités dans la partie basse du classement. Surtout, aucun établissement de pays francophone ne passe le cap de la 800ème place.

À l’échelle globale, le monde anglo-saxon domine tout autant. La britannique Oxford garde sa première place pour la troisième année consécutive, devant les américaines California Institute of Technology et Stanford.