CFAO recrute les futurs managers de sa branche automobile en Afrique

Implanté dans 36 pays africains, le groupe CFAO organise une opération de recrutement en ligne pour son activité automobile. Les jeunes cadres sélectionnés intégreront une formation de trois ans en interne.

Le groupe de distribution CFAO, présent dans 36 pays d’Afrique lance un programme de formation en trois ans à destination des jeunes professionnels. Après un premier entretien le 25 septembre avec une coach en image, 50 candidats vont être présélectionnés via vidéoconférence le 27 septembre par Thomas Gajan, directeur de l’innovation de CFAO. Les inscriptions se font via la plateforme Seekube.

Bilingue et Bac+5

« Pour celles et ceux qui souhaitent développer une carrière sur le continent, c’est l’opportunité d’intégrer l’une de nos filiales en Afrique tout en bénéficiant de l’expérience d’un mentor et de l’expertise de nos collaborateurs, explique Muriel Ogoudjobi, directrice des ressources humaines de la branche automobile de CFAO. Les candidats retenus seront en immersion dans différents départements au sein d’une même filiale, ce qui leur permettra d’avoir une vue d’ensemble de nos différents métiers. »

Le programme prévoit trois ans de formation en management, finance, marketing et développement commercial au sein de la division automobile. Outre un esprit curieux orienté client et un niveau bilingue en anglais, les candidats doivent être dotés d’un Bac+5 et d’une expérience professionnelle comprise entre deux et cinq ans. « Cette démarche est lancée au niveau de la division automotive equipment et services, mais le vivier constitué pourra être exploité par les autres divisions du groupe. Il y a énormément de candidats qui postulent également depuis l’Afrique, ce qui s’explique par notre forte présence en sur le continent. Notre ambition est de continuer à créer de la valeur sur place et cela passe par des équipes diversifiées », note Muriel Ogoudjobi.

Des postes en Afrique de l’Ouest

En jeu ? Un poste à responsabilité dans l’une des filiales du groupe situées au Ghana, au Nigéria, en Côte d’ivoire, au Burkina Faso et au Cameroun. À l’issue de la pré-sélection, les candidats seront conviés à un job dating organisé le 4 octobre à Paris par l’agence Potentiafrica. Certains d’entre eux seront ensuite convoqués au siège le 10 décembre pour un ultime entretien.