Algérie : un nouveau salon de recrutement pour le secteur IT

La capitale algérienne accueille fin septembre un nouveau salon de recrutement pour les métiers de l’IT. Une centaine de postes est à pourvoir.

L’incubateur du parc technologique Sidi Abdellah à Alger accueille le 22 septembre prochain, de neuf heure à dix-huit heure, un salon du recrutement dédié aux métiers du secteur IT, baptisé IT Job Day. Une centaine de postes en développement web, sécurité informatique, programmation ou encore help desk sont à pourvoir. L’événement est gratuit et accessible sans inscriptions préalables.

Huawei, Ericsson, Djezzy…

De grandes entreprises comme les algériennes Algérie Télécom, Algérie Poste, Mobilis, Djezzy ou Hydra Pharm, la chinoise Huawei, la banque tunisienne El Baraka Bank et la suédoise Ericsson seront présentes pour rencontrer les jeunes diplômés et candidats plus expérimentés.

« Chaque entreprise a entre deux et trois postes à pourvoir et nous en attendons entre 40 et 50. », explique Tarik Metnani, directeur associé d’Emploitic, un site web de recrutement qui organise l’événement en partenariat avec l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).

Entretiens

Des entretiens seront organisés sur place auxquelles les candidats pourront être préparés grâce à des ateliers de coaching. Trois conférences sur l’agile sprint planification, la solution Ansible et une dernière sur le référencement naturel (SEO) se tiendront en marge de l’événement.