Côte d’Ivoire : les grandes entreprises recrutent à Abidjan fin septembre

Le prochain salon AfricTalents se tiendra les 28 et 29 septembre à Abidjan. 1 000 candidats vont être sélectionnés pour passer une journée d’entretien d’embauche.

Avant Douala en décembre et Dakar en octobre, c’est à Abidjan que le salon international AfricTalents, organisé depuis 1999 par le cabinet de recrutement AfricSearch, posera ses valises les 28 et 29 septembre prochains. Organisé au sein de l’hôtel Ivoire, l’événement accueillera sur deux jours environ 1 000 jeunes diplômés et cadres à la recherche d’un emploi, d’une reconversion ou d’une nouvelle opportunité.

Sélection

Les inscriptions sont ouvertes sur le site web de l’événement où un formulaire est à compléter, accompagné d’un CV. Une sélection ensuite est effectuée en amont par les équipes d’AfricSearch afin de proposer aux recruteurs des personnes qualifiées et aux candidats retenus des rendez-vous avec plusieurs grandes entreprises comme les banques Attijariwafa Bank et Société Générale, le cigarettier British American Tobacco ou encore la branche logistique du groupe Bolloré. Les candidats retenus pour participer à l’événement reçoivent une confirmation ainsi qu’une invitation par mail

