Sénégal : le groupe ISM lance trois nouveaux cursus dans l’art et la culture

Le Madiba Leadership Institute du groupe ISM lance à la rentrée à Dakar deux mastères et un MBA spécialisés dans les métiers de l'art et de la culture. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet de l'école privée.

Le Madiba Leadership Institute, installé à Dakar et membre du groupe ISM vient d’annoncer l’ouverture d’un département consacré aux arts et à la culture en partenariat avec l’École internationale des métiers de la culture et du marché de l’art (IESA) de Paris. Aux côtés de la licence en management et production des événements culturels créée en 2017, deux mastères, l’un en gestion de projets culturels et l’autre en marché de l’art contemporain sont lancés, ainsi qu’un MBA. Ces derniers sont ouverts aux titulaires d’une licence et aux professionnels. Les cours débuteront en septembre et auront lieu le week-end.

Candidature et frais de scolarité

Accessible après le bac, les trois années de licence coûtent au total 3 750 000 Fcfa.

Les inscriptions se font via le site Internet de l’école en téléchargeant une brochure à compléter et à joindre dans un dossier comprenant un CV, un extrait d’acte de naissance, quatre photos d’identité, une photocopie de la carte d’identité, des bulletins de notes et des diplômes obtenus en fonction du cursus visé. Les candidats retenus sont ensuite invités à passer un entretien de motivation et de personnalité.

Accessible après le bac, les trois années de licence coûtent au total 3 750 000 Fcfa (environ 5 700 euros), droits d’inscription et frais de scolarité compris. Le paiement des premiers est possible en quatre fois tandis que les seconds peuvent être réglés en dix fois à compter du mois de septembre.

>> LIRE AUSSI : Formation : pourquoi le groupe Galileo prend-il le contrôle de l’Institut supérieur de management au Sénégal ?

Pari

De la part du groupe ISM, la décision de s’ouvrir aux arts et à la culture peut paraître étonnante dans un secteur de l’enseignement supérieur privé où la tendance est davantage à l’ouverture d’école de management ou d’ingénieurs. Elle intervient pourtant dans un contexte favorable. Selon les chiffres de l’Africa Art Market Report 2016, le marché de l’art moderne et contemporain africain a pesé 23,3 millions de dollars en 2016. Au cours de cette période, la filière a été la seule à performer dans un contexte global plutôt morose.

Nous considérons qu’il faut des managers culturels et artistiques pour mettre en valeur le patrimoine africain ».

Pour Marc-François Mignot-Mahon, PDG de Galileo Global Education, spécialisée dans l’acquisition et le développement d’établissement d’enseignement supérieur à travers le monde et actionnaire majoritaire du groupe ISM, l’idée est de parier sur un créneau en plein essor : « Nous considérons qu’il faut des managers culturels et artistiques pour mettre en valeur le patrimoine africain, organiser un processus touristique et des événements pour que les visiteurs restent plus longtemps. Cela participe aussi du passage de l’économie informelle à l’économie formelle. C’est bon culturellement, géopolitiquement et économiquement », confiait-il à Jeune Afrique en juillet dernier.

Confirmation d’une ambition

À travers ces nouveaux cursus, Galileo Global Education confirme vouloir essaimer la marque ISM sur le continent. Le groupe mise sur les synergies permises par une structure qui serait valorisée à plus d’un milliard d’euros et qui compte de solides actionnaires, dont BpiFrance. De plus, il peut compter sur le savoir-faire des 32 écoles qu’il possède dans le monde, parmi lesquelles l’IESA.

Pour rappel, le Madiba Leadership Institute propose également des cursus en sciences politiques, relations internationales et en journalisme.