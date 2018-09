Classement de Shanghai : 16 universités africaines au palmarès 2018

L’Afrique du Sud et l’Égypte sont à nouveau les pays les plus représentés à l’édition 2018 de l’Academic ranking of world universities (ARWU), mieux connu sous le nom de classement de Shanghai.

Le trio de tête reste le même, mais les places changent selon les années. Les universités sud-africaines de Witwatersrand et du Cap ainsi que l’université du Caire en Égypte sont à nouveau les trois meilleures universités africaines selon le dernier classement de l’Academic ranking of world universities (ARWU), aussi appelé classement de Shanghai. Cette année, le palmarès qui évalue annuellement 1 500 établissements sélectionnées selon des critères particuliers comme le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields formés et le nombre de recherches publiées dans les prestigieuses revues scientifiques Nature et Science, fait figurer 16 universités africaines.

>> LIRE AUSSI : 17 universités africaines parmi les meilleures au monde

Établissements anglophones

Si toutes sont publiques, la majorité sont anglophones (14) et la moitié se trouvent en Afrique du Sud (8) dont quatre dans la moitié haute du classement mondial. L’Égypte est le second pays représenté avec cinq établissements classés mais dont trois se situent dans la moitié basse.

>> LIRE AUSSI : 23 universités africaines au classement Times Higher Education des pays émergents

Côté francophone, seule la Tunisie se démarque en plaçant l’université de Tunis El Manar et l’université de Sfax. Elles figurent néanmoins en fin de classement, juste avant l’université ougandaise de Makerere.

>> LIRE AUSSI : L’Afrique francophone peine encore à développer ses talents