Rwanda : Andela ouvre un centre de formation à Kigali

Après Lagos, Kampala et Nairobi, la start-up Andela, spécialisée dans la formation de développeurs, ouvre en décembre un centre de formation panafricain à Kigali.

Depuis sa création en 2014, la start-up américaine Andela, spécialisée dans la formation développeurs a levé 80 millions de dollars auprès des plus gros fonds d’investissement de la Silicon Valley. Présente au Nigeria, en Ouganda et au Kenya, elle vient d’annoncer l’ouverture d’un centre de formation à Kigali. L’aménagement de l’espace financé par le gouvernement rwandais sera géré par la société d’aménagement d’espace professionnel Haussmann Group. À travers cette implantation, la start-up veut capter les talents de toute l’Afrique de l’Est.

Jusqu’à 500 Rwandais

Alors que le processus d’admission est en cours, le campus financé par le gouvernement rwandais ouvre quant à lui d’ici décembre prochain. La formation se destine à des développeurs initiés souhaitant une formation d’appoint de six mois.

Le programme vise à remédier à la pénurie de développeurs de logiciels qualifiés dans le pays et à travers le continent. La jeune pousse prévoit de recruter jusqu’à 500 Rwandais au cours des cinq prochaines années pour leur offrir une formation rémunérée de six mois dans l’apprentissage des langage Ruby et Ruby on rails, Python et Django, PHP et Laravel, JavaScript et Angular, Android et Java, iOS et Swift.

La possibilité de travailler pour des géants mondiaux

Au terme de leur formation, ces développeurs auront la possibilité de travailler pour des géants mondiaux de la technologie tels que Microsoft, IBM, MasterCard ou encore Github. Des postes en freelance à distance sont également prévus avec des sociétés de premier plan. Outre les Rwandais, Andela prévoit de recruter également 200 personnes de la sous-région pour leur donner accès à la même formation. « Cela va permettre à Andela de générer des exportations de services informatiques et d’attirer des développeurs régionaux », commente Clare Akamanzi, directrice générale du Rwanda Development Board.

Écosystème

Implantée au Nigéria depuis 2014, Andela a formé près de 700 ingénieurs logiciels sur le continent. Ces derniers travaillent désormais pour des sociétés telles que Viacom et Pluralsight. Au Rwanda, ce nouveau partenariat est vu comme un pas de plus vers la compétitivité de l’écosystème technologique local et l’innovation en général. « Grâce à des partenariats tels que celui-ci, nous accélérons la croissance de Kigali en tant que centre technologique mondial, tout en faisant progresser le développement des compétences et les opportunités d’emploi pour les jeunes africains talentueux », conclut Clare Akamanzi.