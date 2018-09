Sénégal : une nouvelle formation gratuite en développement web et mobile

L’ONFP a signé une convention avec Simplon pour mettre en place un programme de formation de développeurs web et mobile. Près de 500 jeunes seront sélectionnés à travers le Sénégal.

Depuis le 6 août à Dakar, près de 40 futurs formateurs issus de 20 structures publiques et privées ont entamé la première étape d’un programme pédagogique en développement web et mobile mis en place par l’Office national de formation professionnelle (ONFP) en partenariat avec Simplon, une société française spécialisée dans le domaine de l’apprentissage de la programmation et du numérique. À l’issue de cette session de 90 heures menée jusqu’à la mi-septembre, ils seront déployés en octobre dans différentes régions du Sénégal pour former à leurs tours 500 jeunes qui seront sélectionnés sur l’ensemble du territoire national.

Accès à Bac+2

« Le constat actuel est que les développeurs basés au Sénégal n’ont pas les compétences requises pour développer certaines applications. Nous avons besoin de former une main d’œuvre qui répond aux attentes des professionnels des TIC », explique Dabo Touré, agent à la direction de l’ingénierie des opérations de formation de l’ONFP.

Un Bac+2 en informatique est requis pour accéder à la formation. Les 500 bénéficiaires seront répartis en cohorte de 20, soit 25 sessions d’une durée de 280 heures chacune. « Ils seront capables de concevoir et développer une application et de maîtriser des langages utilisés pour le développement web. Ils devront maîtriser des outils tels que des infrastructures logicielles et des éditeurs de code et savoir solutionner les problèmes détectés dans un site. Ils seront aussi capables de livrer dans les délais requis une application web simple en ligne à un client, d’être polyvalent et de travailler en équipe » précise Dabo Touré.

Un cursus gratuit

L’accent sera mis sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires. Gratuit, le cursus mise en effet sur l’accompagnement des étudiants vers l’employabilité, que ce soit en contrat ou dans l’auto-emploi. L’Organisation des professionnels des TIC (OPTIC) du Sénégal sera également de la partie pour proposer des stages immersifs en entreprise. Les candidats peuvent adresser dès maintenant à l’ONFP un dossier de candidature accompagné d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et de l’ensemble des papiers d’identité. En jeu, l’obtention du titre professionnel de développeur web et mobile. Ce programme s’inscrit dans le plan de stratégie numérique 2016-2025 du Sénégal qui vise la création de 35 000 emplois.