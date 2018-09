Emploi : 3 questions au DRH de Bolloré Transport & Logistics

David Alexandre Fournier est directeur des ressources humaines de Bolloré Transport & Logistics depuis 2015.

Sur quel type de métiers recrutez vous en ce moment ?

Nous recrutons tous les ans de manière importante. Sur des profils jeunes diplômés nous tablons sur une centaine de recrutements à niveau cadre sur des métiers divers notamment en finance et contrôle de gestion. Notre développement vers un marché grand public va aussi nous demander des compétences en marketing. Parallèlement, nous recherchons des RH, des juristes et des ingénieurs en supply chain, modélisation et robotisation.

Où se trouvent les postes à pourvoir ?

Nous sommes mieux représentés en Afrique de l’ouest et centrale et avons donc de gros besoins sur cette zone. L’Afrique anglophone et lusophone sont également importantes pour nous. De manière générale nous cherchons à proposer des carrières variées donc de la mobilité intra-africaine pour retenir les profils les plus volatiles comme les ingénieurs.

Combien de personnes comptez-vous recruter en 2018 ?

Nous avons recruté en 2017 plus de 1500 personnes dont 35 % en Afrique de l’Ouest. Cette année, nous prévoyons de maintenir ce cap à minima.