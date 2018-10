Le Sénégal organisera les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022

Le Sénégal a été officiellement désigné par le Comité international olympique (CIO) pour organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022, ce 8 octobre, lors de la session du CIO à Buenos Aires.

Les membres du CIO, réunis lors de leur 133e session, ont validé la résolution de la commission exécutive prise début septembre de recommander la candidature du Sénégal, face à trois autres postulants : la Tunisie, le Botswana et le Nigeria. Aucun pays africain n’a encore organisé de Jeux olympiques ni de JOJ.

Dakar, Diamniadio et Saly

La quatrième édition des JOJ se tiendra entre mai et juin 2022 et sera organisée autour de trois sites: Dakar, la nouvelle ville de Diamniadio et la ville côtière de Saly. Peu après la désignation par acclamation, le président du Sénégal, Macky Sall, présent à la session, a évoqué un moment « historique pour le CIO, l’Afrique et le Sénégal ». « Je vous exprime au nom de tout le peuple africain notre gratitude pour ce choix certes difficile, mais ambitieux qui correspond aux idéaux de l’olympisme », a ajouté le chef d’État qui a promis que le Sénégal ferait « ce qu’il faut pour que l’Afrique vous reçoive dans des conditions exceptionnelles conformes aux standards internationaux ». Par la voix de Mamadou Ndiaye, président du Comité olympique sénégalais et membre du CIO, le Sénégal avait confirmé sa candidature dès le mois de février lors de la 132e session de l’instance à Pyeongchang.

Une première en Afrique

Lors de cette session tenue avant les JO d’hiver, le CIO avait voté une motion indiquant sa volonté de confier les JOJ-2022 pour la première fois à un pays africain. La troisième édition des JOJ s’est ouverte ce 6 octobre à Buenos Aires. Les précédentes éditions avaient eu lieu à Singapour en 2010 et Nianjing en Chine en 2014.