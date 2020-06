Municipales au Bénin : pourquoi le code électoral a été amendé en cours de route

Tandis que les élections de nombreux maires sont toujours bloquées deux semaines après le scrutin, les députés béninois ont voté à l’unanimité une « loi interprétative » qui modifie partiellement le code électoral.

Alors que de nombreux conseils municipaux béninois n’ont pas encore désigné celui ou celle qui siégera dans le fauteuil du maire, en particulier dans les communes où aucune majorité claire ne s’est dégagée, les députés ont voté à l’unanimité, le 2 juin, une proposition de loi aménageant certains des articles du code électoral qu’ils avaient adopté le 15 novembre 2019. S’il s’agit d’un changement des règles du jeu avant que le processus n’arrive à son terme pour ses contempteurs, ceux qui l’ont votée y voient une simple « loi interprétative » destinée à renforcer la compréhension du texte initial.

Adhésion unanime

Signe que l’exécutif veut aller vite sur ce dossier, le 3 juin, le chef de l’État, Patrice Talon, a reçu pendant une heure et demie les représentants des partis officiellement reconnus. Notant « l’adhésion unanime des responsables à cette réforme », la présidence a annoncé que le texte serait promulgué dès sa validation par la Cour constitutionnelle.

Convoqués le 1er juin au soir pour une réunion en plénière au Palais des gouverneurs dès le lendemain matin, les députés devaient initialement procéder à l’examen d’un texte très administratif, sans aucun lien avec les élections. Mais l’ordre du jour a été chamboulé à la dernière minute à l’initiative des députés Augustin Ahouanvoebla et André Okounlola et de dix de leurs collègues, et c’est finalement sur le code électoral que les élus ont voté.

Au total, 10 des 211 articles de la loi électorale ont été retouchés

