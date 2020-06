Guinée : Kabinet Cissé, le quadra chargé d’organiser la prochaine présidentielle

C’est lui qui aura pour tâche d’organiser la prochaine présidentielle en Guinée : Kabinet Cissé est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Zoom sur cet homme discret issu de la société civile.

Surprise

L’élection de Kabinet Cissé à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a surpris les analystes, qui misaient plutôt sur son adversaire, le juriste Mamady 3 Kaba. Mais ce dernier, dont la candidature était contestée par le barreau, a renoncé à la dernière minute à affronter Kabinet Cissé, qui a été élu à huis clos, sans adversaire, le 26 mai.

Plus médiatique, Mamady 3 Kaba, enseignant d’université de 41 ans, avait connu une ascension fulgurante ces dernières semaines. Il a d’abord été nommé directeur de cabinet d’Amadou Damaro Camara, le nouveau président de l’Assemblée nationale. Puis, une semaine plus tard, Alpha Condé a entériné sa désignation à la Ceni, pour remplacer Amadou Salif Kébé, emporté par le coronavirus.

Plus tranchant ?

Cet économiste de formation âgé de 43 ans est « discret et introverti », à en croire ses proches. On le dit aussi « patient, honnête et fidèle en amitié ». S’ils le décrivent comme un homme à la fois conciliant et ferme, ses amis s’accordent à dire que son nouveau poste lui commandera d’être « plus tranchant et moins froid ».

