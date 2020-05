Le coronavirus convertit Tunis au paiement mobile

Le paiement par mobile généralisé devrait voir le jour le mois prochain. Le coronavirus a obligé les autorités à précipiter sa mise en place et les Tunisiens à changer leur mentalité du « tout cash ».

Alors que le paiement par mobile était devenu une arlésienne en Tunisie, la pandémie du Covid-19 a accéléré sa mise en place de manière spectaculaire. La Banque centrale de Tunisie (BCT) a récemment publié une circulaire réglementant le paiement mobile domestique. Elle pourrait délivrer les premiers agréments dès la fin juin.

Le but affiché est triple : booster la consommation avec un paiement simple et instantané, mieux tracer les transactions financières en réduisant l’utilisation de cash, et développer l’inclusion financière. Environ 39 % des Tunisiens n’ont pas de compte dans une institution financière formelle, selon un rapport de 2019 de l’Observatoire de l’inclusion financière dépendant de la BCT. Les futurs utilisateurs n’auront, en effet, pas besoin de justifier d’un compte en banque ou postal pour bénéficier d’un « wallet ». Ce portefeuille virtuel permet de stocker, transférer et dépenser son argent.

Ooredoo, Orange et Tunisie Telecom partenaires

« On réclame le paiement mobile depuis 2013, mais les discussions avec les banques, les opérateurs ont pris des années. C’est malheureux à constater mais le Covid-19 a permis de franchir rapidement toutes les barrières administratives. En deux mois à peine, c’était réglé », constate Kais Sellami, le président de la fédération nationale du numérique à l’Utica, le principal syndicat patronal du pays.

