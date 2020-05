Bénin : des élections masquées à l’issue d’une campagne compliquée

Les élections municipales et communales de ce dimanche, au Bénin, se dérouleront dans un contexte sanitaire complexe. De leur issue dépend le rééquilibrage d’une situation politique qui ne l’est pas moins.

Dimanche 17 mai, les 5,4 millions d’électeurs béninois qui sont appelés aux urnes devront, outre les bulletins de vote, se saisir d’un masque de protection avant d’entrer dans l’isoloir. Les camions, qui transportent depuis le 13 mai le matériel électoral jusque dans les 14 950 bureaux de vote du pays, sont également chargés de stocks de gel hydroalcoolique.

Le Bénin vivra des élections municipales et communales masquées, au terme d’une campagne marquée par de nombreux appels au boycott, mais qui doit, pourtant, permettre au pays de retrouver une vie politique apaisée, un an après les législatives contestées d’avril 2019.

Si, il y a un an, seuls l’Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR), deux partis se réclamant de la mouvance présidentielle, avaient pu participer au scrutin, cette fois, cinq formations sont en lice. Une seule, cependant, se réclame de l’opposition : les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). L’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) et le Parti du renouveau démocratique (PRD) revendiquent quant à eux leur appartenance à la mouvance présidentielle.

Drôle de campagne

Cette offre politique permettra-t-elle de dépasser le taux de participation historiquement bas observé lors des dernières législatives, lors desquelles seuls 27 % des électeurs s’étaient déplacés ?

