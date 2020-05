Interswitch est-il promis à un avenir plus brillant que Jumia ?

Solidement arrimée à Visa, la licorne nigériane entend étendre son empreinte en Afrique via sa carte de paiement Verve.

Le géant nigérian de la fintech Interswitch voit en la pandémie de Covid-19 une opportunité pour étendre l’utilisation de Verve – sa carte de paiement à puce et à NIP dotée de capacités de reconnaissance d’empreintes digitales, de visage et de voix – à de nouveaux marchés sur le continent.

Alors qu’Interswitch est présent au Nigeria, en Ouganda, au Kenya et en Gambie et que ses services et jetons sont utilisés sur 25 marchés africains, Verve est bien positionnée pour « d’autres marchés qui utilisent nos partenaires de distribution existants, en particulier les émetteurs de cartes actifs au-delà du Nigeria », explique Mitchell Elegbe, le PDG d’Interswitch, interrogé par Jeune Afrique.

IPO maintes fois repoussée

Une ambition qui renforcerait l’empreinte de Visa sur le marché africain, face notamment à son concurrent Mastercard : fin 2019, Visa a pris une participation non divulguée dans Interswitch dans le cadre d’un accord valorisé à 1 milliard de dollars, faisant de la start-up nigériane une « licorne » africaine, sur les traces de Jumia.

