Algérie : l’incroyable succès de la chaîne de cuisine Samira TV

À 44 ans, Samira Bezaouia a hissé sa chaîne de télévision culinaire dans le top 5 du paysage audiovisuel algérien. Récit d’une irrésistible ascension.

« C’est elle, Madame Samira TV », lance, grand sourire aux lèvres, Samiha Benberim, l’une des chefs star de la chaîne, présentant Samira Bezaouia. Nous sommes le 8 mars, et elle participe toutes les deux à un événement à l’hôtel Sheraton d’Alger pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme.

Très vite, elles sont cernées par les fans. Mais tous les regards se posent sur la chef, qui signe des autographes à tour de bras. « Moi, on ne me reconnaît pas », s’amuse Samira Bezaouia. Et pour cause : c’est derrière les caméras qu’œuvre la directrice de production, cofondatrice, avec son mari, Yacine Sadek, de la première chaîne de télévision destinée à la femme algérienne.

Créée il y a sept ans, la chaîne diffuse aujourd’hui des programmes en trois langues : arabe, français et darija (dialecte maghrébin). Mais elle a surtout conquis le public algérien. « Elle fédère aujourd’hui près de 9,4 millions de téléspectateurs chaque semaine, détaille Isma Tifous, directeur général de Havas Média Algérie. Cela en fait la chaîne n°1 chez les femmes, responsables des achats du foyer. Nous avions très vite vu en Samira TV, via ses programmes de qualité, une opportunité pour nos annonceurs d’engager un dialogue privilégié avec les ménagères. »

Brillante et discrète

Les téléspectateurs marocains et tunisiens se pressent aussi sur la chaîne, diffusée par satellite. « C’est une véritable success-story. Le modèle le plus rentable de la télévision algérienne ! » s’enthousiasme un producteur algérien qui a eu l’occasion de travailler avec Samira Bezaouia et qui décrit « une femme très discrète et d’une grande exigence vis-à-vis d’elle-même et des autres ». « C’est une personne créative, brillante et très minutieuse », ajoute Sarah, une autre professionnelle des médias.

