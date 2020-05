Tchad-France : comment Idriss Déby Itno a encore renforcé l’axe N’Djamena-Paris

Depuis le sommet du G5 Sahel, à Pau, en janvier, Idriss Déby Itno a réaffirmé son statut de partenaire privilégié de la France au Sahel. Une diplomatie militaire qui fait de l’axe N’Djamena-Paris l’un des plus solides du continent.

Réunis le 27 avril en visioconférence, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense et ceux du G5 Sahel (Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso, Mauritanie) ont une nouvelle fois « souligné l’importance de l’envoi dès que possible d’un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières ».

Selon nos informations, cet envoi est en réalité acté, même si Idriss Déby Itno (IDI) en a fait ces derniers mois l’un des outils de sa diplomatie.

