Algérie : pourquoi le général-major Bouzit reprend les rênes de la sécurité extérieure

Écarté en mars 2019, le général-major Mohamed Bouzit, très discret conseiller d’Abdelmadjid Tebboune sur le dossier libyen, reprend les rênes de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure (DDSE).

Le général-major Mohamed Bouzit, dit Youcef, est de retour au bercail. Un an après son éviction, à la veille de la chute du président Abdelaziz Bouteflika, le très discret Bouzit, 68 ans, a été réinstallé le 16 avril comme patron de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure (DDSE), une branche des services de renseignements et d’intelligence.

À ce poste depuis septembre 2013, il en avait été écarté en mars 2019 sur ordre de Saïd Bouteflika, alors puissant conseiller à la présidence.

Réorganisation des services

