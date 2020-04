En Afrique du Sud, près d’une entreprise sur deux ne se voit pas survivre à la pandémie

Alors que Cyril Ramaphosa doit exposer son plan de soutien aux entreprises le 21 avril au soir, un sondage révèle que plus de 40 % des entreprises sud-africaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total qui leur est imposé depuis plus de trois semaines.

Réalisée auprès de 707 moyennes et grandes entreprises sud-africaines, tous secteurs d’activités confondus, cette enquête de l’Institut national de la statistique (StatsSA) révèle que 42,2 % d’entre elles « doutent de disposer des ressources nécessaires pour continuer à opérer pendant la durée de la pandémie de Covid-19 ».

Le sondage a été réalisé pendant les deux premières semaines du confinement national ordonné à partir du 27 mars par le président Cyril Ramaphosa pour tenter d’endiguer la progression du virus.

Seuls les services jugés « essentiels » ont été autorisés à continuer à opérer pendant le confinement, prolongé jusqu’au 30 avril.

Croissance en recul de 65,8 %

Plus de la moitié (54 %) des entreprises interrogées ont précisé qu’elles pensaient pouvoir survivre si le confinement ne durait pas plus de trois mois, selon l’enquête de StatsSA. Les deux tiers d’entre elles (65 %) anticipent par ailleurs que « la pandémie de Covid-19 aura un impact substantiellement pire sur leur situation que la crise financière mondiale de 2008/2009 ».

Entrée en récession au dernier trimestre de l’année dernière, l’économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, devrait voir sa croissance reculer de 65,8 % en 2020, selon les dernières prévisions du FMI.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, doit s’adresser mardi soir au pays pour dévoiler son plan de soutien aux entreprises.

Abonné(e) au magazine papier ? Activez gratuitement votre compte Jeune Afrique Digital pour accéder aux contenus réservés aux abonnés.