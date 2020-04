Bénin : comment Komi Koutché organise sa défense

Condamné le 4 avril à vingt ans de réclusion criminelle et à 500 millions de F CFA (762 000 euros) d’amende par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), l’ancien ministre béninois des Finances Komi Koutché fait appel de cette décision.

Selon nos informations, maîtres Theodore Zinflou et Victorien Fadé, avocats au barreau de Cotonou, ont déposé le 14 avril ce recours en appel devant la toute récente Chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Cette nouvelle instance a été créée à la suite de l’adoption d’une loi modificative, le 5 février.

Reconnu coupable de « détournement de deniers publics » et d’« abus de fonctions » au terme du procès sur la mauvaise gestion et les détournements au Fonds national de microfinance (FNM), qu’il a dirigé de 2008 à 2013, Komi Koutché a en revanche été acquitté des faits « d’enrichissement illicite », de « blanchiment de capitaux » et de « corruption ». Un acquittement partiel sur lequel espèrent notamment s’appuyer ses avocats pour obtenir une relaxe complète. Mais les conseils de Komi Koutché risquent de se retrouver confrontés à un écueil de taille.

Sollicitation d’avocats internationaux

