Tunisie : Nizar Chaari, l’ombre 2.0 du président Kaïs Saied

À 42 ans, Nizar Chaari a déjà connu plusieurs vies : reporter, animateur radio et télé, producteur, patron de presse… D’aucuns assurent même qu’il a prêté main forte au candidat Kaïs Saied, élu depuis président de la Tunisie.

On dit de lui qu’il a l’art de transformer le plomb en or depuis qu’il a métamorphosé Tunivisions, après son rachat en 2009. Censuré en 2010 pour avoir diffusé sur son site « Raïs El Abhar », une chanson interdite par l’ancien régime, le magazine people fait le buzz l’année suivante, à la chute de Ben Ali : l’ambassadeur de France, Boris Boillon, y prend la pose en Une, grimé en James Bond. Entre journalisme et communication.

La recette de Nizar Chaari ? Du culot, une foi inébranlable en l’avenir et beaucoup de travail. Il se rêvait ingénieur, jusqu’à ce qu’un coup de foudre dévie sa trajectoire. « J’avais été invité à Radio Sfax pour une émission sur les jeunes et l’argent de poche, j’y suis allé pour me plaindre de la pingrerie de mon père, raconte, plein de malice, le fils de Nouri, modeste tailleur. Cela a été une révélation, j’ai rencontré mon destin : la radio s’est immédiatement imposée à moi. »

Self-made-man

Faute d’avoir les moyens d’entreprendre des études de journalisme à Tunis, Chaari entame un cursus en civilisation et littérature française. En parallèle, il pige pour des journaux, s’improvise reporter, producteur, animateur, et s’essaie à toutes les facettes du métier.

Il n’a pas encore 30 ans, mais de bonnes fées se sont penchées sur le berceau de ce grand brun. Parmi lesquelles Mansour M’henni, directeur de la chaîne télévisée Canal 21, qui lui fait faire ses premiers pas à la télévision. Ou encore les fondateurs de la radio Mosaïque FM, qui lui confient la direction des programmes de la radio créée en 2003.

Charmeur, l’homme est autant apprécié de ses pairs que des Tunisiens

Chaari gagne en visibilité au sein du microcosme médiatique, « un milieu très concurrentiel et difficile ». Charmeur, l’homme est autant apprécié de ses pairs que des Tunisiens. Ils sont aux premières loges en 2006, lorsque débute son idylle avec la styliste Dora Miled, rencontrée sur le plateau de Nesmet Sbah. À l’écran comme à la ville, tous deux forment l’un des couples les plus glamours de Tunis.

