Ces trois start-up africaines qui ont séduit Google

Le géant américain de la tech a créé un accélérateur d’entreprises qui respecte les objectifs de développement durable de l’ONU. Dans ce cadre, deux start-up kényanes et une nigériane viennent d’intégrer son programme d’accompagnement.

Depuis qu’elles ont été sélectionnées cette semaine par l’accélérateur d’entreprise de Google, parmi 1 200 candidatures et aux côtés de huit autres entreprises du monde entier, les start-up kényanes Flare et Solar Freeze ainsi que la nigériane mDoc sont devenues des jeunes pousses à suivre.

Intégrer un programme de soutien de Google est en effet souvent le signe d’un succès à venir. En attestent les récents développements de jeunes pousses continentales comme Jumo ou Twiga Foods.

Le trio de start-up va désormais être épaulé et ce jusqu’à fin septembre – à distance dans un premier temps à cause de la pandémie liée au Covid-19 – par une vingtaine d’équipes de Google sous forme de mentorat, de formations et soutien technique. Leur but sera de muscler l’ingénierie des produits, le développement commercial et d’accéder à une communauté plus large d’investisseurs.

