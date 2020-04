Mohammed Dewji, itinéraire d’un businessman aguerri

Après son enlèvement, en octobre 2018, l’homme d’affaires tanzanien Mohammed Dewji déclare vouloir « se recentrer » sur sa famille et sur l’impact de ses investissements. Mais les affaires du « plus jeune milliardaire africain » restent florissantes.

Le 11 octobre 2018, un kidnapping défraie la chronique : l’homme d’affaires Mohammed Dewji, présenté comme le « plus jeune milliardaire africain » vient d’être enlevé par des hommes armés, dans la salle de sport où il faisait son entraînement matinal, à Dar es Salaam.

Libéré au cœur de la capitale tanzanienne neuf jours plus tard, le milliardaire estime aujourd’hui que cette expérience douloureuse – et dont les commanditaires et motifs restent flous – lui a fait perdre une partie de son appétit pour le business. « J’ai perdu dans une certaine mesure ma motivation pour la croissance de l’entreprise», explique-t-il à Jeune Afrique, lors d’un entretien dans un hôtel haut de gamme du centre de Londres, à deux pas de Hyde Park.

