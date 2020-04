Yacine Oualid, le ministre qui veut faire de l’Algérie une « start-up nation »

Le nouveau ministre délégué chargé des start-up porte un projet de loi en faveur des jeunes pousses. Si l’épidémie de Covid-19 chamboule son calendrier, il promet de livrer un texte d’ici à la fin de cette année.

Voici seulement trois mois que ce novice en politique fait partie du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Yacine Oualid, 26 ans, docteur en médecine depuis 2018, entrepreneur précoce dans les technologies de l’information, est désormais ministre délégué chargé des start-up, et doit déjà faire face à sa première crise. Et quelle crise que celle du coronavirus, qui a fait 152 morts en Algérie au 6 avril, et cloître actuellement chez elle la moitié de l’humanité !

Celui qui, avant même d’intégrer l’université de Sidi Bel Abbès, avait décidé d’entreprendre en Algérie, semble pourtant serein, voire optimiste, à mesure qu’il constate combien l’écosystème innovant de son pays se mobilise pour apporter son aide dans la lutte contre l’épidémie.

« Les jeunes pousses algériennes développent des solutions remarquables pour faciliter l’information, la prise en charge des patients, le transport du personnel médical, s’enthousiasme-t-il. Certaines start-up produisent ainsi des masques conçus à partir d’imprimante 3D. Yassir et tem:tem, les Uber locaux, proposent de transporter gratuitement le personnel médical dans les hôpitaux. La plateforme en ligne de soutien scolaire iMadrassa est aujourd’hui gratuite pour les élèves confinés », énumère le ministre.

