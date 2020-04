Cybersécurité : comment Cyber Defense Africa espère devenir le futur centre de pointe togolais

Cofinancé par le gouvernement togolais et la société polonaise Asseco, Cyber Defense Africa, devrait finalement ouvrir ses portes en novembre prochain, après plusieurs mois de retard.

Le secteur financier africain est-il devenu l’un des terrains de jeu privilégié des hackers ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé Pratik Roy, responsable de la zone Afrique et Moyen-Orient chez Microsoft lors du Cyber Africa Summit organisé à Lagos, au Nigeria, les 25 et 26 février. Dernier exemple en date : la Banque de l’habitat du Sénégal, dont les guichets automatiques font l’objet, depuis novembre 2019, de piratages à la carte bancaire qui pourraient lui coûter des centaines de millions de francs CFA.

Un constat alarmant qui a poussé le Togo à faire appel au groupe polonais Asseco Data Systems, très présent sur le continent, pour l’aider à créer son propre centre de cybersécurité. Annoncé à Kigali en mars 2019, lors du dernier Africa CEO Forum, Cyber Defense Africa sera le « bras armée de l’Agence togolaise de cybersécurité (Ancy) », créée en février 2019, selon les mots de Simon Melchior, son directeur général.

« Le Togo ambitionne de devenir le pôle financier de la sous-région, précise Pawel Hansdorfer, responsable des marchés émergents chez Asseco. Si vous voulez voir arriver des investisseurs, vous devez sécuriser votre cyberespace. »

Le fruit d’un partenariat public-privé

Installée en plein cœur de Lomé, tout près du ministère des Postes, de l’Économie numérique et des Innovations technologiques, cette société par action simplifiée dont les statuts ont été déposés en septembre 2019 fournira deux types de services : un centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques (Computer Emergency Response Team, ou CERT) et un centre d’opérations et de sécurité de l’information (Security Operations Centre, ou SOC).

