Tunisie : dix choses à savoir sur Tawhida Ben Cheikh, première femme médecin du monde arabe

La Banque centrale de Tunisie honore la mémoire de Tawhida Ben Cheikh, une éminente gynécologue et une figure de l’émancipation des femmes, en émettant un billet de 10 dinars à son effigie.

Trois fois pionnière

Véritable pionnière, elle a ouvert la voie aux Tunisiennes avec un parcours exemplaire. Elle fut la première bachelière de confession musulmane, la première femme médecin et gynécologue du monde arabe, et la première Tunisienne à siéger au Conseil de l’Ordre des médecins de son pays. Tout au long de son parcours, elle s’est consacrée à la santé de la femme et à la médecine reproductive.

Soutien maternel

Née en 1909 dans une fratrie de quatre enfants, elle perd son père, Mansour Ben Cheikh, très jeune. Mais elle trouve un appui indéfectible auprès de sa mère, Hallouma. Déterminée et féministe avant l’heure, c’est cette dernière qui convaincra la famille paternelle de Tawhida de lui permettre de faire des études de médecine à Paris, en 1929. Une situation inédite pour une famille bourgeoise de propriétaires terriens originaire de Ras Jebel (Nord-Est).

Une famille militante

