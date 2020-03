Centrafrique : qui en veut au Premier ministre Firmin Ngrebada ?

Sur la scène politique centrafricaine, Firmin Ngrebada apparaît de plus en plus fragilisé. Le Premier ministre doit faire face à un front anti-Minusca, et ses adversaires ne désarment pas.

Le 17 mars, Bethsaida Mbongo, président du Mouvement des patriotes centrafricains pour la paix (MPCP), a une nouvelle fois appelé à manifester pour demander la mutation de trois fonctionnaires de l’ONU et la démission du Premier ministre, Firmin Ngrebada. Mbongo affirme que Zalko Bars Dimitroff, Torres Ray et José Carlos, cadres de la Minusca, ont livré des armes à des groupes armés de Bangui, et dit détenir des « preuves ».

Firmin Ngrebada a bien tenté d’apaiser les tensions ces dernières semaines, mais sans succès.

Manipulation du « pôle russophile » ?

