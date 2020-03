Guinée : un double scrutin entaché par les violences

Saccages de bureaux de votes et affrontements entre manifestants et forces de sécurités ont fait plusieurs morts, dimanche en Guinée. La tenue du double scrutin, dont les résultats ne sont pas encore connus, a encore accentué les tensions entre le pouvoir et l’opposition.

Le président Alpha Condé voulait faire du 22 mars un jour historique. « J’espère que tout se passera dans la paix et la tranquillité et que le peuple guinéen, comme en 1958, montrera sa maturité », avait-il déclaré à la sortie du bureau où il venait de voter, dimanche, faisant allusion au référendum qui a conduit la Guinée à déclarer son indépendance le 2 octobre 1958.

Mais, au lendemain du double scrutin – législatif et référendaire – qui a focalisé attention et crispations depuis plus d’un an, le pays semble plus que jamais scindé en deux.

D’un côté, ceux qui tirent un bilan positif de la journée du 22 mars, à l’image de Bakary Mansaré, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui se réjouit des efforts que son institution a déployé dans les 16 695 bureaux de vote du pays. « Les élections se sont déroulées dans La sérénité, et les citoyens se sont massivement mobilisés pour satisfaire le droit de vote », assure-t-il à Jeune Afrique.

À l’autre extrémité d’un spectre plus que jamais polarisé, les responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) qui, à l’instar de l’ancien Premier ministre Sidya Touré, évoquent « une mascarade électorale ».

Scrutin sous haute tension

