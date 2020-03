Niger : comment l’opposition espère fragiliser Mohamed Bazoum avec l’audit de la Défense

Depuis la révélation d’un audit en cours au ministère de la Défense, l’opposition espère s’appuyer sur ce possible scandale de détournements pour affaiblir le PNDS (au pouvoir) et son candidat à la présidentielle, Mohamed Bazoum.

Le 17 mars, l’Opposition politique nigérienne (qui réunit plusieurs plateformes) a publié un communiqué dans lequel elle « fustige le comportement du chef de l’État et de son gouvernement dans leur tentative de banalisation d’une affaire extrêmement grave ». Le communiqué est signé d’Amadou Djibo Ali, leader du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République (FRDDR). Mais le texte ne représente qu’une partie d’une stratégie plus vaste, discutée depuis plusieurs semaines.

Stratégie d’affaiblissement

