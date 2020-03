Guinée : Alpha Condé donne le coup d’envoi d’un double scrutin controversé

Les Guinéens étaient appelés aux urnes dimanche 22 mars pour un double scrutin législatif et référendaire contesté et boycotté par les principaux partis d’opposition. Alors que le calme règnait dans certains quartiers de Conakry, des tensions ont été signalées dans d’autres.

À 6h30 déjà, les forces de l’ordre étaient plus nombreuses que les civils dans les rues de la capitale, Conakry, pour sécuriser les bureaux de vote. Dimanche matin, des hommes en uniformes avaient été déployés, arborant des casquettes blanches floquées du nom de l’Unité spéciale de sécurisation des élections législatives. Des véhicules de patrouilles et de supervision parcouraient les quartiers de Bellevue et de Dixinn, dans la proche banlieue de Conakry.

Parmi les rares passants à cette heure matinale, des responsables et assesseurs de bureaux de vote pressant le pas pour rejoindre à pied leur lieu d’affectation. La circulation des engins roulants avait de fait été réservée aux seuls détenteurs de laissez-passer. « Nous allons voter par la grâce de Dieu. Il n’y a pas de problème pour le moment, il y a la sécurité partout », assure Condé Ibrahim, délégué du RPG arc-en-ciel.

Craintes liées au coronavirus

« Dans l’ensemble ça va, même si nous déplorons beaucoup d’incidents par endroits », a déclaré Amadou Salif Kébé, président de la commission électorale, la Ceni. « Nous n’avons pas de chiffres sur le taux de participation. Nous ne l’aurons pas avant la fermeture des bureaux de vote », a-t-il ajouté.

« Il y a de la confusion. Certains veulent voter, d’autres non. Moi j’irai aux urnes, mais beaucoup ont peur de sortir à cause des risques de violence et du coronavirus », témoigne Kondiano, rencontré au quartier Bellevue.

