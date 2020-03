En Tunisie, trois opérateurs centralisent les dons pour un fonds spécial coronavirus

Le service de dons organisé par Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo Tunisie par code USSD servira notamment à financer des kits de tests.

La création d’un « fonds de résistance à l’épidémie de coronavirus et ses répercussions économiques et sociales » a été annoncé dimanche 15 mars par le ministre tunisien des Finances, alors que vingt cas sont confirmés ce lundi dans le pays.

Pour abonder le fonds, le gouvernement emmené par Elyes Fakhfakh a demandé aux trois opérateurs télécoms de mettre en place une solution permettant des dons solidaires de la part de la population. Ceux-ci serviront notamment à financer des kits de tests.

Recours au code USSD

Depuis le 15 mars, Tunisie Telecom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie permettent donc à leurs utilisateurs de téléphones mobiles et de smartphones d’effectuer des dons compris en 1 et 100 dinars en composant le code USSD *1818* suivi du montant à donner (exprimé en millimes) et ponctué d’un dièse. À titre d’exemple, le code *1818*8000# sera inscrit pour donner 8 dinars.

La somme envoyée sera directement débitée du crédit téléphonique des usagers. « Le ministère souligne que tous les montants des dons seront intégralement déposés dans le fonds sans déduction des taxes et des frais supportés par les envois », indiquent les services d’Orange dans un communiqué.

à lire Orange à deux doigts de prendre le contrôle de sa filiale en Tunisie ?

D’autres canaux pour donner

Outre le recours au code l’USSD, d’autres canaux de récolte des dons ont été mis en place comme le mandat postal ou le virement bancaire pour les Tunisiens résidant à l’étranger.

Sur leur compte Facebook respectifs, Tunisie Telecom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie indiquent également que des conseils et informations concernant le coronavirus et les bons gestes à adopter en situation d’épidémie sont accessibles via le code USSD *2020#.