Coronavirus : la Tunisie redouble de vigilance

Face à la propagation du coronavirus en Italie, où vivent près de 200 000 ressortissants tunisiens, et après la confirmation d’un cas en Algérie, la Tunisie renforce son dispositif de prévention.

L’évolution spectaculaire des cas détectés en Italie, où vivent 200 000 Tunisiens, et le premier cas déclaré en Algérie voisine relancent le débat sur les mesures à mettre en place pour lutter contre le coronavirus. L’ex-ministre du Tourisme René Tabelsi a laissé entendre qu’en cas de nécessité, l’interdiction des vols en direction de Milan, ville italienne la plus touchée par le Covid-19, pourrait être envisagée.

“Comme la menace se rapproche, les gens commencent à se poser des questions et il faut augmenter la communication”, estime le Dr Samir Abdelmoumen. Le médecin a passé 14 jours confiné avec la dizaine de Tunisiens de retour de la zone de Wuhan, en Chine, épicentre de l’épidémie de pneumonie virale. Rapatriés le 3 février par l’Algérie, ils ont été transférés par avion militaire vers la Tunisie et placés dans l’unique centre de mise en quarantaine du pays, dont le lieu est tenu secret. Tous les patients ont depuis été déclarés sains et “relâchés”.

600 personnes en isolement

Au total, 4 millions de dinars (environ 1,2 million d’euros) sont dédiés à la prévention de cette crise. Les contrôles se sont étendus dans les aéroports du pays aux personnes venues des zones à haut risque : la Chine, la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran. “Sur la vingtaine de prélèvement effectués tous sont négatifs”, assure le médecin anesthésiste-réanimateur Chokri Hamouda.

En Tunisie, quelque 600 personnes ont été placées en auto-isolement (à domicile) et sont suivies quotidiennement. La plupart d’entre eux avaient séjourné dans les zones à risque ou côtoyé des voyageurs. Des groupes de touristes, essentiellement chinois, ont eux été placés à l’isolement dans leur hôtel. Aucun n’a nécessité de transfert hospitalier.