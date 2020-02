Tchad : le groupe Castel sous pression

Début janvier, les Brasseries du Tchad (Bdt), propriété du groupe Castel, ont décidé d’augmenter les tarifs de leurs boissons, se mettant à dos le gouvernement et les consommateurs.

Ultime rebondissement dans le bras de fer qui oppose depuis un mois les Brasseries du Tchad (Bdt) au gouvernement tchadien : le brasseur fait désormais planer des menaces de licenciements.

« En raison des difficultés économiques très sérieuses se caractérisant par une chute du chiffre d’affaires dans la proportion de plus de 70% enregistrée courant janvier 2020 (…), nous sommes contraints de procéder à la mise en chômage technique du personnel et envisager au bout de six mois un licenciement économique si cette situation ne s’améliore pas », indique un communiqué diffusé mardi 28 janvier.

à lire Boissons : des brasseurs très investis

Le chiffre d’affaires de l’entreprise, en situation de monopole, a brusquement chuté depuis les augmentations, appliquées le 1er janvier, des tarifs de leurs boissons, allant de 100 à 400 francs CFA. Conséquence : les grossistes boudent les produits (bières et boissons gazeuses), préférant même fermer boutique. « Nos détaillants ont répercuté sur nous le refus des consommateurs » explique NDjagui Denis, président du syndicat des grossistes des boissons du Tchad.