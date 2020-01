Boissons : NCA Rouiba entre dans le giron du groupe Castel

La société Brasseries internationales Holdings, filiale du groupe Castel, a permis le déblocage d’un financement d’urgence de 945 millions de dinars en faveur de l’algérien NCA Rouiba, dont elle doit devenir l’actionnaire majoritaire.

Quelques semaines après avoir rendu publiques les graves difficultés financières auxquelles son groupe est confronté, Slim Othmani, président du conseil d’administration du producteur algérien de boissons NCA Rouiba, a annoncé, le 16 janvier, un projet d’adossement de sa société au groupe BIH, propriété de Castel.

Un premier accord, signé le 30 décembre 2019, a permis le déblocage d’un financement d’urgence de 945 millions de dinars (7,1 millions d’euros) en faveur de la société algérienne. « Ce financement doit être rapidement accompagné d’une modification de la gouvernance de NCA Rouiba pour lui assurer le soutien managérial et opérationnel nécessaire », poursuit le communiqué de Slim Othmani, qui précise que la direction générale sera confiée à Lotfi Kadaoui, jusque là responsable des opérations du groupe Castel en Algérie. Slim Othmani doit cependant conserver la présidence du conseil d’administration de la société.

OPR-radiation de la Bourse algéroise

« Ce financement d’urgence serait ultérieurement complété par une augmentation de capital de NCA Rouiba d’un montant significatif réservée à BIH, et aux termes de laquelle BIH deviendrait le nouvel actionnaire majoritaire de long terme de NCA Rouiba », indique encore le communiqué.

Slim Othmani annonce enfin le projet de retrait de la société de la cote algéroise, via une offre publique de retrait. Une décision suspendue à l’aval de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) et de la Société de gestion de la Bourse des valeurs d’Alger (SGBV), mais qui doit intervenir « avant l’augmentation de capital » de NCA Rouiba.