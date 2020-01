Présidentielle au Congo : le PCT en ordre de bataille derrière Denis Sassou Nguesso

Au terme de son cinquième congrès, le Parti congolais du travail, qui a célébré le 31 décembre ses 50 ans d’existence, change de secrétaire général et appelle à une candidature de Denis Sassou Nguesso à l’élection présidentielle de mars 2021.

Ouvert le 26 décembre au centre des conférences de Kintele, non loin de Brazzaville, au milieu d’une forêt de drapeaux rouges et de chants de mobilisation, le cinquième congrès du PCT, parti au pouvoir, s’est achevé le 31 à l’aube avec une nouvelle direction dont le caractère inclusif a pris des allures de cure d’embonpoint : les membres du comité central sont passés de 461 à 727 et ceux du bureau politique de 50 à 75.

À 14 mois de la présidentielle de mars 2021, le parti fondé il y a un demi-siècle par le défunt président Marien Ngouabi et ses camarades – dont Denis Sassou Nguesso (DSN) – , s’est également doté d’un nouveau secrétaire général en la personne de Pierre Moussa, 78 ans, vieux compagnon du chef de l’État, en remplacement de Pierre Ngollo qui cumulait ce poste avec celui de président du Sénat.

Pierre Moussa, nouveau secrétaire général